Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Coppia Carrisi Greco

PIERANGELO GRECO - Pierangelo è un make-up artist, nato il 18 marzo 2001 a Campi Salentina, in provincia di Lecce. Trasferitosi tra Milano e Roma per inseguire la sua passione, ha costruito una carriera in meno di due anni, collaborando con importanti brand di bellezza. Convinto che il trucco sia una forma d’arte senza distinzioni di genere, promuove un messaggio di inclusività e libertà di espressione. Le sue condivisioni di tutorial e creazioni artistiche hanno conquistato un ampio seguito. Nella sfera privata, è legato da una profonda amicizia a Jasmine Carrisi, con cui ha avuto anche un breve legame sentimentale ai tempi del liceo. Oggi si considerano migliori amici, condividono e si supportano in ogni decisione sul presente e sul futuro.

JASMINE CARRISI - Jasmine è una giovane cantante di 23 anni e una studentessa di digital marketing. Nata a Lecce, il 14 giugno 2001, vive a Milano. Figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è cresciuta sotto i riflettori, diventando presto un volto noto. La sua bellezza e il suo spirito vivace l’hanno resa molto popolare, con oltre 127.000 follower su Instagram. Jasmine ha un legame speciale con il padre e, insieme, hanno partecipato come giurati a “The Voice Senior”. Ha anche fatto apparizioni in programmi televisivi e soap opera, come “Beautiful”. La sua passione per la musica l’ha portata a pubblicare diversi singoli, tra cui “Ego” e “Calamite”, e ha collaborato con artisti come il rapper Clementino. Nel 2019 ha debuttato nel cinema con il film “La dama e l’ermellino”. Jasmine è molto legata alla sua famiglia.

IL LORO LEGAME - Si conoscono al liceo e, dopo una breve storia d’amore, il loro legame si trasforma in un’amicizia profonda e indissolubile. Pierangelo diventa per Jasmine un punto di riferimento, la persona con cui può essere completamente sé stessa, senza paura di giudizi.