Benedicta e Brigitta Boccoli

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

BENEDICTA BOCCOLI - Benedicta nasce a Milano l’11 novembre 1966 ed è, da sempre, affascinata dal mondo dello spettacolo. Sorella maggiore di Brigitta Boccoli, le due crescono artisticamente in simbiosi prima di intraprendere percorsi differenti.Debuttano insieme nel programma di mezzogiorno “Pronto, chi gioca?” (1986) e nel varietà del sabato sera “Pronto Topolino?” (1987). Nel 1988 co-conducono “Domenica In” e nel 1989 partecipano al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Stella”, scritto da Jovanotti. Benedicta ha recitato in produzioni teatrali come “Spirito Allegro” e “Can Can”, guadagnandosi il soprannome di “L’artistissima” dal regista Giorgio Albertazzi. Ha anche recitato in popolari fiction come “La Squadra” e “Incantesimo 8”, e, nel 2024, entra nel cast della soap RAI “Il Paradiso delle Signore” nel ruolo di Wanda. Nel 2006, ha partecipato al reality di Canale 5 “Reality Circus” insieme alla sorella Brigitta. Dal 1988 è legata sentimentalmente all’attore Maurizio Micheli.

BRIGITTA BOCCOLI - Brigitta è un’attrice e showgirl italiana, nata il 5 maggio 1972 a Roma. Sorella minore di Benedicta Boccoli, esordisce nel mondo dello spettacolo giovanissima. Nel 1982, a soli 10 anni, ottiene il suo primo ruolo nel film horror “Manhattan Baby” di Lucio Fulci. Debutta in TV insieme alla sorella Benedicta nel programma “Pronto, chi gioca?”. Nel 1988 approdano alla conduzione di “Domenica In”. Nel 1992, Brigitta affianca Franco e Ciccio nel varietà di Rai 3 “Avanspettacolo”. Nel 1993 conduce, insieme a Leonardo Pieraccioni e Francesco Scimeni, il programma sulla danza “Vamos a bailar”. Oltre ai lavori in televisione, Brigitta ha recitato in diversi film, tra cui “Com’è dura l’avventura” e “Nostalgia di un piccolo grande amore”. Nel 2006 ha partecipato al reality di Canale 5 “Reality Circus”, dove ha conosciuto il suo attuale marito, Stefano Nones Orfei, con cui si è sposata nel 2008. Insieme hanno due figli, Manfredi e Brando.

IL LORO LEGAME - Benedicta e Brigitta sono molto unite e complici, nonostante i loro caratteri opposti. Hanno iniziato la carriera insieme, per poi intraprendere percorsi differenti, rimanendo comunque legate sia nella vita privata che nel lavoro. Recentemente hanno perso la loro mamma, il dolore per questo lutto le ha fatte ritrovare dopo un periodo di allontanamento e qualche tensione nel loro rapporto. Oggi sono pronte a questa sfida che le vedrà affrontare un impegno insieme dopo tanti anni.