Un gioco per uditi sopraffini

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Non bisogna solamente aguzzare la vista, a The Couple - Una vittoria per due ogni senso è importante. Questa volta l'udito non servirà solamente per ascoltare il campanello che preannuncia una prova, ma sarà il vero protagonista della sfida.

Le coppie si riuniscono davanti a led e leggono il messaggio apparso sullo schermo:

"Questa sera per voi c'è una serata speciale, ma è un privilegio solo per due coppie! Si deciderà tutto dopo la prossima prova. Dopo aver sentito una sequenza di rumori e versi di animali, dovrete ricostruirla mettendo in ordine le immagini corrispondenti. Avete cinque minuti di tempo".

Un gioco che richiede quindi una buona memoria e una capacità uditiva non indifferente.

La prima coppia a varcare la White Room è quella composta da Giorgia e Laura, seguono Antonino e Andrea che, rimanendo sempre concentrati, provano a riconoscere ogni suono e vibrazione.

Si passa a Jasmine e Pierangelo che prendono tutti e cinque i minuti per ricostruire la sequenza perfetta. Il ragazzo ha qualche buco di memoria, mentre la cantante sembra essere più convinta.

Proseguono Brigitta e Benedicta, che affrontano la prova in maniera più naif, mentre Stefano e Manila, ultimi concorrenti a entrare nella White Room, appaiono più precisi e organizzati.

Alla fine si stila la classifica: chi avrà avuto l'orecchio più attento e la memoria più salda? In ultima posizione, a pari merito, si piazzano le sorelle Boccoli e Giorgia e Laura. Al secondo posto, sempre a pari merito, ci sono Antonino e Andrea e Jasmine e Pierangelo.

Vincono la sfida Manila e Stefano con ben otto risposte corrette e subito corrono nella Stanza delle Scelte, dove c'è una busta ad attenderli.

I due la aprono e ne leggono il contenuto:

"Siete la coppia migliore di questa prova, però questa volta per voi c'è un imprevisto. Non parteciperete alla cena! Inoltre dovrete scegliere altre due coppie che come voi dovranno rinunciare a questo privilegio."

Manila la prende sportivamente, nonostante si siano impegnati senza ottenere alcun profitto. Senza cincischiare troppo, i due decidono quali coppie escludere dalla cena.

Tornano nel living per annunciare la loro scelta: hanno preferito non coinvolgere Antonino e Andrea e le sorelle Boccoli per permettere ai concorrenti rimasti di godere del Privé, luogo della Casa delle Coppie dove non sono ancora stati.

Laura, Giorgia, Pierangelo e Jasmine esultano di gioia. Saltellano e improvvisano un trenino. Sarà davvero divertente poter trascorrere una serata in compagnia!

Ma adesso vanno subito a prepararsi, non c'è tempo da perdere. Quando la sorte è amica non bisogna lasciarsi sfuggire l'occasione.