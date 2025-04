Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli

Due padri, due uomini single che incontrano per la prima volta a The Couple

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Coppia Antonino Andrea The Couple

ANTONINO SPINALBESE - Antonino nasce a Torre del Greco (NA) il 1º febbraio 1995. Inizia la sua carriera come parrucchiere, per poi affermarsi anche come imprenditore e fotografo. Ha fondato un brand di moda e un progetto fitness. È salito alla ribalta della cronaca rosa grazie alla sua storia d'amore con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Nel 2022, Antonino è stato concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, in cui ha avuto modo di raccontare la propria vita, e ha partecipato a vari programmi di interviste, come “Storie Italiane” e “Ciao Maschio”, in cui ha raccontato la sua esperienza con una malattia autoimmune. Antonino ha avuto un’infanzia e un’adolescenza difficile a causa del divorzio dei genitori e la successiva perdita del padre, che lo ha costretto a crescere molto in fretta. A 17 anni, si assume la responsabilità della famiglia e inizia a prendersi cura delle sue sorelle e della mamma. La sua più grande forza, il suo amore più grande è, oggi, la piccola Luna Marì. Recentemente ha dimostrato il suo impegno sociale portando aiuti umanitari in Polonia per i rifugiati ucraini.

ANDREA TABANELLI - Andrea è un papà di 34 anni, nato a Ravenna dove tuttora vive. Dopo aver lasciato casa a 18 anni per inseguire il sogno calcistico, ha recentemente concluso la carriera sportiva e ha cominciato ad occuparsi, insieme a suo fratello maggiore, della gestione dello stabilimento balneare di famiglia e di musica. Andrea, infatti, è anche un dj. La musica lo appassiona e gli regala l’adrenalina che, una volta, gli procurava giocare a calcio. Andrea è papà di due bimbi, Asia e Leonardo, di 4 e 2 anni. Ha vissuto una lunga relazione con la loro mamma, ma la scorsa estate i due hanno deciso di separarsi. Una decisione presa serenamente e, infatti, Andrea e la ex compagna sono in buoni rapporti.