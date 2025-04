Thais Wiggers ed Elena Barolo sono la prima coppia eliminata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Questa è una sera molto importante per le coppie in Nomination, Thais ed Elena o Jasmine e Pierangelo dovranno abbandonare il gioco di The Couple – Una vittoria per due. Le loro sono state settimane intense, fatte di prove, sfide, ma anche piccoli duelli con il resto dei concorrenti. Le coppie hanno legato fra loro, si sono unite molto, ma dietro abbracci e sorrisi si nascondono anche scoccate e frecce avvelenate.

Se Pierangelo e Jasmine hanno legato molto con Laura e Giorgia e Lucia e Irma, Thais ed Elena, invece, hanno stretto amicizia e alleanze con Antonino e Andrea e con i fratelli Mileto. Questo sembrerebbe portare la Casa delle Coppie in una divisione non così netta, ma quanto meno avvertita. Anche fra loro le coppie e le due divisioni hanno proferito giudizi, sospetti e pareri e questa sera emergono attraverso onestà e sincerità. Thais ha avuto qualche screzio con Pierangelo, qualche piccola tensione per dei giochi con Danilo, ma ciò non basta a portare una vera e propria tensione. Come lo stesso Pierangelo ha discusso con Antonino, ma cosa ne pensa la Casa delle coppie? Soprattutto le coppie che sono legate a entrambe le squadre in Nomination.

Benedicta e Brigitta, così come Manila e Stefano, pur avvertendo un grande feeling con le due ex Veline, sperano che restino i due giovani pugliesi. Cosa ne pensa, invece, il pubblico?

Thais ed Elena insieme a Pierangelo e Jasmine raggiungono lo Studio per scoprire il verdetto di queste prime Nomination. Il pubblico sovrano ha espresso il proprio volere e ad abbandonare il gioco sono Elena e Thais, perdendo così l'occasione di aprire la cassaforte che nasconde l'enorme montepremi.

In settimana, le due coppie hanno redatto il testamento delle loro chiavi e questa sera ufficializzano di cederne una a Danilo e Fabrizio, in quanto squadra a zero chiavi, e una ad Antonino e Andrea, poiché questa sera non possono partecipare alla sfida per l'immunità.

La serata è appena iniziata, le chiavi verranno nuovamente mescolate e altre coppie rischieranno di perdere l'occasione di vincere il milione.