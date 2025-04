THAIS WIGGERS - Thais nasce il 24 ottobre 1985 a Florianópolis, in Brasile. Inizia la carriera da modella a 14 anni e nel 2004 si trasferisce in Italia. Nel 2000 partecipa al concorso di bellezza “Summer Face”, classificandosi seconda, e l’anno successivo vince. Dopo un periodo a Miami, dove termina gli studi liceali, posa per campagne pubblicitarie accanto ad Adriana Lima e Naomi Campbell. Nel 2005, diventa velina bionda di “Striscia la notizia” accanto a Melissa Satta, ruolo che lascia per la gravidanza. Conduce “American Gladiators” su GXT nel 2008 e partecipa alla sitcom “Favelas, bed and breakfast” (2011). Dopo “Striscia la notizia”, appare come ospite TV e volto di telepromozioni Mediaset. Dal 2006 al 2009 è legata a Teo Mammucari. Dal loro amore nasce Julia, a cui Thais si è dedicata a tempo pieno e che oggi ha 16 anni. Nel 2024 rivela di avere un nuovo compagno. Pur lontana dai riflettori, è attiva sui social, dove condivide momenti con la figlia e l’amore per la sua terra d'origine, il Brasile

ELENA BAROLO - Elena, torinese, 42 anni, è nata il 14 dicembre 1982, e vive a Milano. Da bambina sogna di diventare agente segreto e pratica danza fin da piccola. Diplomata al Liceo Classico, studia moda all’Istituto Europeo di Design e nel 2012 apre il blog “Affashionate”, dedicato alla moda low-cost. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata per caso, grazie a un provino organizzato dalla madre di un amico e, da allora, ha spaziato tra televisione, cinema e moda. Ex velina bionda di “Striscia la notizia” dal 2002 al 2004, ha condiviso il palco del tg satirico con l’amica Giorgia Palmas. Dopo il suo debutto a “Striscia la notizia”, Elena ha lavorato in vari programmi, tra cui “Lucignolo”, “Miss Universo Italia” e come meteorina al TG4. Ha anche recitato in “Centovetrine” e in film come “Natale per due”. Da diversi anni è legata sentimentalmente allo stilista Alessandro Martorana, con cui condivide anche la passione per la moda. Molto riservata, si descrive come una persona pacifica, ma determinata. Recentemente ha iniziato a scrivere e pubblicare poesie.

IL LORO LEGAME - Si sono conosciute negli anni della loro collaborazione con “Striscia la notizia”, costruendo, con il passare del tempo e nonostante impegni e vite diverse, un rapporto di simpatia e amicizia duraturo. Per loro “The Couple” sarà anche l’occasione per mettere alla prova questo legame, scoprirne nuovi aspetti e ritrovarsi, per la prima volta, a convivere sotto lo stesso tetto.