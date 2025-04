Danilo e Fabrizio Mileto

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Coppia Danilo e Fabrizio The Couple

DANILO MILETO - Danilo, 32 anni, è nato a Bari il 12 aprile 1992, dove vive e lavora. Laureato con il massimo dei voti in Scienze Economiche all’Università di Bari, da sei anni lavora alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bari, nella gestione delle aste giudiziarie. Fin da piccolo, Danilo ha sognato di diventare un calciatore di serie A e, oltre ad aver giocato nelle giovanili del Bari, ha militato in diverse squadre italiane. Tuttavia, a causa di infortuni, ha dovuto mettere da parte le sue ambizioni calcistiche, ma continua a giocare nel Campionato d’eccellenza in Basilicata. A 18 anni, una proposta inaspettata durante una partita lo ha portato a intraprendere una carriera anche nel mondo della moda. Oggi collabora e realizza shooting per brand locali. Danilo proviene da una famiglia che lui stesso definisce “del Mulino Bianco”, composta dal padre, ex impiegato delle Poste, dalla madre, ex dipendente del Tribunale, e dal fratello più piccolo, Fabrizio. I due si somigliano moltissimo tanto da sembrare gemelli, ma caratterialmente sono gli opposti. Danilo si descrive come una persona vulcanica, forte e passionale, capace di coinvolgere chiunque intorno a lui. È molto determinato, da vero leader si è guadagnato tutto quello che ha raggiunto e, per il suo futuro, non si pone limiti. Da un anno e mezzo, è felicemente single, dopo una lunga relazione di sei anni.

FABRIZIO MILETO - Fabrizio, 28 anni, è nato l’8 marzo 1997 a Bari, dove vive ancora oggi con la sua famiglia. Come suo fratello maggiore Danilo, con il quale ha un legame molto forte, lavora presso il Tribunale di Bari, e anche lui si occupa di aste giudiziarie. Fabrizio ha conseguito una laurea magistrale in Economia e, oltre al lavoro, condivide con Danilo anche la passione per il calcio: sono entrambi tifosi sfegatati dell’Inter. Fabrizio è fidanzato con Giorgia, una ragazza di 25 anni che conosce da quando erano bambini, ma la loro relazione è sbocciata solo pochi anni fa e ora sono ufficialmente una coppia da tre anni. Fabrizio e Danilo pur assomigliandosi molto, hanno caratteri diametralmente opposti. Fabrizio, infatti, a differenza del fratello è un ragazzo calmo, razionale e attento. I due fratelli si completano e si supportano nelle scelte di vita. La famiglia, per Fabrizio, è la colonna portante della sua vita: è molto legato ai genitori, ama trascorrere del tempo con loro e, ogni anno, si concedono una vacanza tutti insieme. Nel tempo libero anche Fabrizio, come il fratello, si diverte a fare il modello per piccoli brand pugliesi.

IL LORO LEGAME: Fabrizio è per Danilo “il fratello che ha sempre desiderato”. Racconta con orgoglio di essersi nascosto in ospedale mentre nasceva il suo fratellino e aver gridato per la gioia alla sua nascita. L’uno è la spalla dell’altro, convinti che niente potrà separarli. Nemmeno un amore.