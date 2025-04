Una scelta che cambia il bilancio delle chiavi delle coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La Stanza delle Scelte questa settimana si è aperta più volte, portando i concorrenti a prendere delle decisioni molto importanti, alle volte anche molto decisive. In due occasioni, le squadre vincitrici di alcune sfide hanno avuto l'occasione di assegnare delle Nomination o di impedire di ottenere l'immunità. Antonino e Andrea hanno donato due punti Nomination a Jasmine e Pierangelo, Elena e Thais fanno lo stesso con le sorelle Testa. Mentre proprio Irma e Lucia, in compagnia di Pierangelo e e Jasmine hanno bloccato le possibilità di Andrea e Antonino di gareggiare come coppia vincente della puntata.

Le strategie iniziano a contaminare i rapporti idilliaci dei concorrenti e le prime crepe si creano anche fra le alleanze. Questa sera, la porta della Stanza delle Scelte torna ad aprirsi ancora una volta e una delle sette coppie rimaste in gioco deve assumersi la responsabilità di agire e decidere. Chi di loro avrà il coraggio di varcare la soglia?

Le sorelle Testa, Laura e Giorgia e Manila e Stefano sono le tre coppie che non sono mai state nella Stanza delle Scelte e lasciano la decisione alla sorte. Facendo un gioco della conta, Manila e Stefano sono la coppia designata e devono scegliere una o più coppie a cui sottrarre un totale di due chiavi e una o due coppie a cui donare le chiavi. I due sposi privano, così, Fabrizio e Danilo e Andrea e Antonino di una chiave ciascuna regalando una chiave alle sorelle Testa e una a Laura e Giorgia, riportando gli amici a un bottino più generoso.

Ritorna a cambiare il numero di chiavi in possesso dei concorrenti, come continuano a variare le possibilità di aprire la cassaforte e riuscire a conquistare il bottino di un milione di euro. The Couple - Una vittoria per due sta entrando nel vivo, chi è più vicino alla meta?