I duelli della terza puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Il primo duello: "I fuggitivi"

Il gioco entra nel vivo e iniziano i primi duelli di The Couple - Una vittoria per due. Le sei coppie in gara si sfideranno in entusiasmanti faccia a faccia che porteranno tre di loro al gioco finale.

Esclusi dalla competizione, Antonino e Andrea rimarranno a guardare. Pierangelo, Jasmine e le sorelle Testa, dopo aver vinto una prova durante la settimana, hanno deciso di dare uno svantaggio alla coppia dei due papà che non potrà partecipare a nessun duello.

Alla fine di ogni sfida, la coppia vincitrice, oltre ad aggiudicarsi un posto nel gioco finale, avrà la possibilità di sfilare una chiave agli avversari.

La prima prova vede Laura e Giorgia contro Brigitta e Benedicta, posizionate una di fronte all'altra nella Zona delle Sfide.

Quaranta chiavi, tre lucchetti: le coppie dovranno affrontare una sorta di corsa a ostacoli per aprire le varie teche che si presenteranno davanti al loro percorso. Solamente alcune chiavi aprono i lucchetti, accedendo alle varie sezioni della Zona delle Sfide. Le concorrenti che giungeranno per prime fino al Buzz posizionato al centro dello studio vinceranno il duello.

Le sorelle Boccoli vanno subito in vantaggio, aprono i primi due lucchetti e volano al Buzz. Provano le chiavi fin quando non trovano quella giusta. Senza troppe difficoltà, Brigitta e Benedicta si aggiudicano la vittoria.

Conquistano così un posto per il gioco finale e rubano una chiave a Laura e Giorgia. Le sorelle Boccoli passano a cinque chiavi, mentre Laura e Giorgia rimangono con una sola.

Il secondo duello: "La sequenza perfetta"

Dopo la vittoria delle sorelle Boccoli, tocca a due nuove coppie sfidarsi e il sorteggio ha eletto le squadre avversarie: Fabrizio e Danilo affronteranno Manila e Stefano.

La prova sembra semplice, ma tocca trovare la sequenza giusta, o meglio: perfetta! Un componente della squadra, Danilo per i fratelli e Manila per la coppia di sposi, può indicare il corretto abbinamento tra le tessere poste sue due piani differenti. La prima manche vede i fratelli dominare la scena, Fabrizio riesce a seguire le indicazioni di suo fratello, muovendo con abilità sempre crescente le mani. La loro coppia totalizza un tempo complessivo di 44 secondi.

Tocca a Stefano muovere le tessere e a Manila guidare. Le prime due combinazioni vengono subito individuate, ma la tensione della prova sembra giocare un brutto scherzo alla donna che non riesce a indicare con tempestività la corrispondenza fra tessere corrette ed errate. La coppia totalizza un tempo complessivo di 1 minuto e 15 secondi.

Pertanto, a vincere sono i fratelli Mileto che in questo modo riescono a conquistare una chiave di Manila e Stefano, passando da zero chiavi a inizio puntata a ben due, dopo il regalo di Elena e Thais.

Il terzo duello: "Aguzza la vista"

Ricordando che la matematica non è un'opinione, delle sei coppie rimanenti restano in due a doversi sfidare ed è il turno di Irma e Lucia che affrontano Jasmine e Pierangelo.

Davanti alle due coppie verranno mostrati oggetti, persone e dettagli per trenta secondi, poi calerà il buio. Dopodiché, Ilary Blasi pone delle domande su un dettaglio particolare Le coppie possono confrontarsi e scrivere la risposta corretta su una lavagnetta.

La prima manche vede l'ingresso di tre panettieri, con rosette e baguette, e la domanda chiede il numero preciso di baguette. Le due coppie indicano entrambe un numero pari a 20, ma la risposta corretta è 19.

La seconda manche vede l'ingresso degli Urban Boys, un gruppo di danza poliedrico dallo stile street. La domanda di Blasi è "Che numero si ottiene sommando bandane e cappellini in scena?" Le sorelle Testa scrivono 11, mentre Pierangelo e Jasmine scrivono 9, ma la risposta corretta è 10. Ancora un pareggio.

La terza manche vede l'ingresso di tre camerieri con vassoi ricchi di tazzine, pasticcini e bicchieri. La domanda è "Alcune tazzine mancavano di cucchiaino, quante ne erano?" Vincono i due pugliesi, il numero corretto è 5.

La quarta manche vede l'ingresso di un gruppo di bagnanti e la domanda "Quanti erano complessivamente gli occhiali da sole portati in scena?" E questa volta vincono le sorelle Testa, il numero corretto è 5, riportando la situazione a un pareggio.

L'ultima manche vede l'ingresso di carpentieri e la domanda è "Il numero complessivo di cacciaviti e chiavi inglesi?" E a vincere sono proprio Jasmine e Pierangelo, conquistando anche la chiave delle sorelle.

Pertanto, Jasmine e Pierangelo, le sorelle Boccoli e i fratelli Mileto potranno competere per conquistare l'immunità. Chi di loro riuscirà a strappare due chiavi ed evitare anche le Nomination?