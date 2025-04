Le sorelle Testa, Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi vincono la prova di memoria

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La classifica della prova di memoria

Una volta conclusa la prova di memoria, tutte le coppie si riuniscono nella Living Room in attesa della classifica, che decreterà le due coppie vincitrici della sfida.

Con grande sorpresa, a distinguersi sono le sorelle Testa e la coppia formata da Jasmine e Pierangelo, che, alla vista del risultato ottenuto, esultano con un urlo di gioia.

È Pierangelo a dare voce al messaggio apparso sul led e a leggere la classifica: Primo posto per Irma e Lucia con 17 punti. Al secondo posto la sua coppia con 16 punti.

Sul podio, in terza posizione con 13 punti, Antonino e Andrea. A pari merito, con lo stesso punteggio, si classificano i fratelli Mileto. Seguono Laura e Giorgia, e Thais ed Elena, entrambe le coppie con 11 punti.

In ultima posizione, con 10 punti, Manila e Stefano e le sorelle Boccoli.

Sempre nel messaggio, compare anche un invito: “Irma e Lucia, Pierangelo e Jasmine, prendete la busta arancione e recatevi nella Stanza delle Scelte". Le due coppie eseguono l’indicazione. Pierangelo ringrazia Jasmine, che ammette di avere una grande memoria.

La decisione delle coppie vincitrici

Mentre fanno il loro ingresso nella Stanza delle Scelte, tra le sorelle Boccoli, sotto gli occhi di tutti, scoppia un duro confronto.

Una volta dentro, è Lucia a svelare il contenuto della busta: “Siete le due coppie migliori di questa prova. Avete conquistato un importante privilegio: decidere insieme una coppia da escludere dalle sfide di lunedì sera, impedendole così di vincere la puntata. Se la coppia scelta sarà una di quelle al televoto, dovrete necessariamente indicare un’alternativa. Se non raggiungerete un accordo, a rischiare sarete voi".

Il problema, però, non si pone: le due coppie hanno già un nome da proporre. Lo dovranno comunicare ai loro compagni.

Dopo cena, arriva il momento di svelare la loro decisione. Radunati al centro della Living Room, Pierangelo annuncia: “Di comune accordo, abbiamo deciso di scegliere Antonino e Andrea".

Jasmine spiega il motivo: “Più volte ci avete svantaggiato, e ora abbiamo dovuto scegliere voi".

Irma aggiunge: “Hanno dimostrato più volte di essere forti" riferendosi alle varie sfide, sia in puntata che durante la settimana.

Antonino e Andrea, destinatari del malus, commentano sportivamente: “Lo sapevamo già".

Pierangelo precisa: “È una vera e propria strategia". Andrea scherza: “Lunedì ci rilassiamo e vi guardiamo".

Tra sorrisi e battute per alleggerire la tensione, le coppie si preparano alla nuova settimana di sfide, consapevoli che ogni scelta, ormai, può cambiare il corso del gioco.

La serata si chiude così, tra strategie svelate, alleanze nascoste e la consapevolezza che, da questo momento in poi, nulla sarà più come prima in The Couple – Una Vittoria per Due.