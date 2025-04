The Couple: tutte le coppie in gioco

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Scattanti, furbe, affiatate da tempo oppure appena formatesi: le otto coppie stanno per cominciare la loro convivenza che li porterà a scontrarsi per ottenere il ghiotto premio finale. Ben un milione di euro!

Non solo strategia, anche un tocco di complicità sarà utile per raggiungere l'obiettivo e sbaragliare la concorrenza, guadagnando quante più chiavi possibili.

La prima coppia a entrare in studio è formata da due vere e proprie signore della televisione: si tratta di Benedicta e Brigitta. Bambine prodigio dall'evidente talento artistico, sono entrambe diventate attrici e showgirl. Dopo anni, torneranno a vivere insieme facendo emergere tutte le affinità e le loro divergenze del loro rapporto. E se dovessero vincere? La divisione al cinquanta per cento non sembra così scontata!

Non possono mancare due amici del cuore: Jasmine e Pierangelo sono pronti a mostrare il loro valore. Dopo una breve storia d'amore tra i banchi di scuola, i giovani hanno preso due strade diverse pur mantenendo il rapporto d'amicizia. Jasmine ammette di non essere competitiva, mentre Pierangelo non si sottrae alle sfide e punta a raggiungere la vetta.

Due bei ragazzi si fanno notare per la loro bellezza e simpatia. I fratelli Mileto, di origini baresi, lavorano assieme in tribunale e, di tanto in tanto, si dilettano a posare come modelli. Se dovessero vincere, vorrebbero dare una svolta alla loro vita investendo nel loro settore, quello delle aste giudiziarie. Ma Ilary non ha intenzione di lasciare il duo con le mani in mano, pertanto Danilo e Fabrizio si mettono all'opera e preparano il letto per tutti!

Frizzanti e briose, Thais ed Elena irrompono in studio. In passato hanno collaborato grazie a Striscia la Notizia, adesso sono due ottime amiche. Assieme a Ilary fantasticano su cosa farebbero con la ghiotta vincita. Case, regali, ma soprattutto, per Elena, quei soldi sarebbero un'occasione per andare in Normandia e dare sfogo alla sua vena artistica.

Seduti in mezzo al candore della White Room, Manila e Stefano raccontano della loro incredibile storia d'amore. Appena si sono incontrati è scattata la scintilla e poco dopo sono convolati a nozze. Per loro la prima serata all'interno della Casa delle Coppie si apre con una sorpresa: passeranno la notte all'interno del Privé, una romantica area provvista di vasca idromassaggio. Dopo aver superato brillantemente un test di affinità, Manila e Stefano si lasciano avvolgere da una romantica atmosfera esotica.

Irma e Lucia sanno bene cosa vuol dire competere! Amante del pugilato, Irma è diventata, anche grazie al supporto della sorella Lucia, una campionessa a livello internazionale. Entrambe hanno dovuto lottare nella vita, sia a livello sportivo che metaforico, per questo si impegneranno come se fossero sul ring.

Le ultime due coppie si differenziano dalle altre perché i loro componenti ancora non si conoscono! Ilary presenta Antonino, in attesa di scoprire chi lo affiancherà in questa avventura. Ma prima, dovrà vedere chi sono le sue avversarie: Laura e Giorgia, una judoka, l'altra campionessa olimpica, sembrano essere determinate a vincere. Anche loro entrano nella Casa delle Coppie senza aver mai condiviso nulla se non la passione per lo sport. Laura, oltre a essere un'ottima atleta, è anche madre di tre figlie, mentre Giorgia spera di poter aprire una palestra tutta sua.

Dalla White Room, Antonino osserva attento la presentazione del suo compagno. Diamo il benvenuto ad Andrea, un giovane papà single che, dopo aver abbandonato la sua carriera calcistica, si è dedicato alla musica e ha iniziato a fare il dj. I due uomini si incontrano e si abbracciano. Probabilmente, uno sarà il braccio e l'altro la mente.

La Casa delle Coppie è finalmente al completo. Dovranno fare di tutto per sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi la vittoria finale.