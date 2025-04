Benedicta e Brigitta Boccoli vincono la terza puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Continua la corsa verso il milione per le coppie di The Couple - Una vittoria per due. I concorrenti risultati vittoriosi durante le prove si dirigono nella Virtual Room: sinergia, prontezza, concentrazione saranno fondamentali per piazzarsi al primo posto.

La prova è sempre la stessa, si tratta di contare esattamente sessanta secondi. A contendersi l'immunità sono le sorelle Boccoli, i fratelli Mileto e Pierangelo e Jasmine.

In silenzio, le coppie fanno scorrere il tempo nella loro mente. Non ci si può distrarre, bisogna schiacciare il pulsante al momento giusto.

Terminata la prova, le sorelle Boccoli hanno un cattivo presentimento, non pensano di aver fatto un buon punteggio. Pierangelo, al contrario, si sente fiducioso.

Al terzo posto, contrariamente alle percezioni, si piazzano proprio Pierangelo e Jasmine. Al secondo posto si classificano Fabrizio e Danilo.

Per la seconda volta consecutiva, si aggiudicano la puntata Brigitta e Benedicta Boccoli, che vincono anche la possibilità di rubare due chiavi ai loro compagni.

Senza pensarci troppo, le sorelle decidono di sfilare una chiave ad Antonino e Andrea e una Pierangelo e Jasmine, facendo arretrare le coppie a due sole chiavi. Si tratta di una scelta democratica, non hanno voluto penalizzare nessuno.

La situazione chiavi è dunque la seguente:

Benedicta e Brigitta sono in testa alla classifica con sette chiavi.

Seguono Pierangelo e Jasmine, Fabrizio e Danilo, Andrea e Antonino con due chiavi.

Chiudono Manila e Stefano, Irma e Lucia, Laura e Giorgia con una sola chiave.

Appresa la notizia, Pierangelo promette vendetta, mentre Antonino dichiara di amare Brigitta ancora di più dopo questa scelta!

Con questa vittoria, le sorelle Boccoli si piazzano al primo posto della classifica delle chiavi con un netto distacco, ma a The Couple - Una vittoria per due, nessuno può considerarsi davvero al sicuro e la situazione si può facilmente ribaltare da un momento all'altro!