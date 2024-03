Gli highlights di Verissimo del 16 e del 17 marzo

Dal momento difficile di Mew all'amore di Rose Villain per il marito Sixpm: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 16 e domenica 17 marzo.

Grecia Colmenares ha svelato chi vorrebbe come vincitore del Grande Fratello. Juliana Moreira ha parlato dei 16 anni d'amore con Edoardo Stoppa.

Fabio Canino ha rivelato di aver trovato l'amore accanto al compagno Emanuele.

Bülent Polat e Neva Pekuz, che interpretano Gaffur e la piccola Uzum in Terra amara, parlano del loro rapporto dentro e fuori dal set.

Stash racconta il successo dei The Kolors, arrivato dopo anni un po' complicati, mentre Nino D'Angelo parla dei pregiudizi che ha vissuto nella sua carriera per la scelta di cantare in napoletano.

Carolina Marconi racconta il sostegno che ha ricevuto da sua mamma Soraya nella lotta contro il tumore al seno.

Patrick Zaki parla della decisione di sposarsi dopo la scarcerazione.

