Juliana Moreira e i 16 anni d'amore con Edoardo Stoppa: "Felice e fortunata di aver trovato una persona come lui"

Juliana Moreira parla a Verissimo dei suoi 16 anni d'amore con Edoardo Stoppa, con cui ha avuto i figli Lua Sophie (2011) e Sol Gabriel (2016). "Da quando ci siamo conosciuti, non ci siamo più lasciati. Edoardo è una persona speciale. Sono felice e fortunata di aver trovato una persona così", afferma la showgirl.

In 16 anni insieme, di cui 6 di matrimonio, non sono mancati per la coppia momenti difficili: "Abbiamo vissuto insieme tantissimi momenti delicati, ma - quando hai a fianco qualcuno che ha le tue stesse idee e cerca di darti una mano - si riesce a superare tutto".