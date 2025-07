Emma Muscat, la foto con la figlia Mila Rae (Instagram_@emmamuscat_official)

Emma Muscat condivide sui social un tenero scatto in cui stringe tra le braccia la figlia Mila Rae Galea, nata il 28 luglio. A corredo dell'immagine mostrata tra le storie Instagram della cantante tantissimi cuori che fanno trasparire tutto l'amore per la primogenita. "Un amore come mai prima d'ora. Benvenuta al mondo, nostra preziosa bambina - Mila Rae Galea - nata il 28/07/25. Ti adoriamo", aveva scritto Emma Muscat, pubblicando i primi scatti con il compagno Kurt Galea e la loro figlia.

Emma Muscat aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso marzo e in un'intervista rilasciata successivamente a Verissimo aveva raccontato le emozioni della gravidanza. "Non potrei essere più felice, per me è un miracolo. Sono contenta", aveva commentato, soffermandosi anche sulla storia d'amore con il compagno Kurt Galea, a cui è legata dal 2019 . Sui social, quindi, Emma Muscat aveva svelato il sesso del figlio: "Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa".