Stash, la nuova vita dei The Kolors: "Un successo è il riassunto di tanti fallimenti"

Stash parla a Verissimo del successo dei The Kolors - segnato in particolare dai brani Italodisco e Un ragazzo una ragazza - arrivato dopo anni un po' complicati per la band.

"Penso che un successo, in qualsiasi campo, sia il riassunto di tanti fallimenti. Ci sono momenti in cui ti senti perso, ma è grazie proprio ai periodi di down che riesci a capire chi sei realmente", afferma Stash.

Il frontman dei The Kolors afferma di aver proprio trovato la spinta giusta nei momenti difficili: "Nel nostro percorso, dopo un periodo in cui si pensava molto alle classifiche, ci siamo promessi di non pensarci più in studio, ma di tirare fuori solo quello che volevamo fare".

Da questa promessa artistica è nata proprio la canzone Italodisco: "Nel nostro percorso ci sarà per sempre un prima e un dopo Italodisco".