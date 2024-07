Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, gli auguri al figlio Ethan per il quinto compleanno

Instagram @rosaperrotta__

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno festeggiato il quinto compleanno del figlio Ethan, al quale hanno dedicato dolcissime parole sui social.

"Sei stato il primo vero amore della mia vita. Eri affidato a me, mi hai amata quando non sapevo nulla su come essere tua madre. Ti guardo ora; sei un ometto ormai, sereno, dolcissimo, intelligente, sensibile, e sono così fiera di te. Sei il frutto di paure, tentativi, errori, ma sei anche tutto l'amore che so dare", ha scritto l'influencer a corredo di alcuni scatti del primogenito

"Dopo di te niente ha mai più avuto lo stesso senso. A ogni anno che passa e ti vedo crescere, il cuore mi si riempie di gioia e di un po' di tristezza, perché so che proprio come un aquilone avrò passato parte della mia vita a cercare di farti alzare da terra, a raccoglierti, confortarti, aggiustarti e a incoraggiarti a volare. E lo farai, troppo presto volerai via da me, libero e solo, come è giusto che sia. E allora saprò di aver assolto al mio compito di madre, quello di accompagnarti. Tanto ti guarderò sempre, anche da lontanissimo, e i miei occhi non vedranno mai una bellezza più grande della tua. Ovunque sarai ti sentirò, perché in te c'è il senso della mia vita. Buon quinto compleanno mio piccolo Ethan, ti amo sopra ogni cosa. Mamma", ha scritto Rosa Perrotta.

Pietro Tartaglione, invece, ha condiviso nelle sue storie su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti per il primogenito accompagnati da un dolce messaggio: "Auguri amore di papà".

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione parlano della loro famiglia a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avevano parlato dei loro sette anni d'amore, fatti di molti momenti belli - come la nascita dei loro due figli Ethan e Achille - ma anche di periodi difficili, come la crisi che la coppia ha attraversato nel 2019, dopo l'arrivo del primo figlio.

"Sono stati sette anni bellissimi ma allo stesso tempo difficili, pieni di eventi inaspettati, che ci hanno fatto capire l'importanza della nostra storia. Oggi stiamo molto bene ma con l'arrivo di Ethan non è stato facile; la maternità per me è stata sconvolgente", aveva raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo l'arrivo del primo figlio Ethan, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono separati: "Con il senno di poi ho commesso anche tanti errori, in buona fede. Ammetto di essere stata carente come compagna in quel periodo perché ero molto concentrata su mio figlio", aveva aggiunto Rosa.

Rosa Perrotta aveva poi fatto il primo passo verso Pietro Tartaglione: "In sette anni è stata l'unica volta che sono stata io ad andare da lui". Nel 2021 la coppia ha coronato il loro amore con l'arrivo del secondogenito Mario Achille. Per quanto riguarda l'eventualità di allargare ancora la famiglia in futuro, Rosa Perrotta aveva aggiunto: "Pietro ogni giorno ci prova a convincermi a fare il terzo figlio, magari arriva una femminuccia, per me invece è un no categorico".