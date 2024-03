Mew e la scelta di lasciare Amici: "Ero triste, non mangiavo più"

La cantante parla a Verissimo della decisione di abbandonare la scuola di Amici per prendersi cura della sua salute mentale: "Io sono stata già male in passato. Ho avuto periodi bui e me li sono portata dietro negli anni"

Mew parla a Verissimo della scelta di abbandonare Amici per prendersi cura della sua salute mentale: "Da quando sono uscita dalla scuola, ho cercato di ritrovarmi un po' e ci sto riuscendo. Non è stato un periodo facile, è stato un periodo tormentato e sono ancora in cerca di me stessa".

Per quanto riguarda i suoi problemi di salute mentale: "Io sono stata già male in passato. Ho avuto periodi bui e me li sono portata dietro negli anni". Nella scuola, purtroppo, il buio del passato è tornato a bussare alla porta della cantante: "Una volta entrata nella scuola le emozioni erano forti, non pensavo alle cose brutte. Quando mi sono ambientata, ho iniziato a essere di nuovo triste, anche se il mio percorso era bellissimo".

Mew era arrivata a non mangiare più: "Ho avuto parecchi problemi alimentari che ho anche adesso. Non avevo mai fame, non avevo mai voglia di mangiare". È così che la cantante ha maturato la difficile decisione di abbandonare la scuola: "Sia fisicamente che psicologicamente non era giusto per me restare. Ho pensato che la cosa giusta fosse mettere me al primo posto, anche se mi è dispiaciuto lasciare Amici".