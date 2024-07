Nella serata di giovedì 25 luglio, a un giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il Comitato Olimpico ha organizzato una cena di gala al Museo del Louvre.

Ospiti della cena, i rappresentanti dei Paesi partecipanti che si sono incontrati e fatti fotografare davanti alla celebre piramide all'entrata del museo.

Presenti Alberto e Charlène di Monaco, i reali spagnoli Felipe VI e Letizia Ortiz, Guillermo Alessandro, re dei Paesi Bassi, e molti altri.

Charlène e Alberto di Monaco sono apparsi sorridenti e complici davanti ai fotografi. Dopo un periodo difficile, nel settembre del 2023, Charlène aveva smentito le voci di una presunta crisi con il marito.

"Va tutto bene nel nostro matrimonio. Queste voci di divorzio sono estenuanti e non riesco a capire da dove provengano", aveva dichiarato la principessa a News24. "A quanto pare alcuni media o persone vogliono vederci separati. Se ci sono mille foto che mi ritraggono a un evento, i giornali scelgono sempre quella in cui guardo in basso o non sorrido. E poi scrivono che sembro infelice", aveva aggiunto.

Nel video sotto, la storia d'amore di Alberto e Charlene di Monaco.