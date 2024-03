Bülent Polat, il rapporto con la piccola Neva Pekuz: "È davvero come una figlia"

Bülent Polat e Neva Pekuz, che in Terra amara interpretano Gaffur e la piccola Uzum, parlano del loro rapporto dentro e fuori dal set.

In Terra amara, Uzum è la figlia adottiva di Gaffur e, nella vita reale, per Bülent la piccola Neva è davvero come una figlia: "Ad Adana stavamo tutti insieme con i genitori di Neva. Passavamo molto tempo insieme anche fuori dal set e ci siamo divertiti tanto. Per me Neva è una figlia".

Neva Pekuz parla anche della sua esperienza sul set, la prima come attrice: "Era la mia prima volta e mi è piaciuto molto". La bambina svela anche i suoi sogni per il futuro: "Vorrei fare l'attrice e anche la dentista o l'architetto. Vorrei fare due lavori".