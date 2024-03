Patrick Zaki, il matrimonio con Reny Iskander dopo il carcere: "Fortunato di aver avuto accanto una donna così forte"

Patrick Zaki ha ripercorso a Verissimo la sua storia e ha parlato del matrimonio celebrato con Reny Iskander, dopo la scarcerazione.

"Volevo avere mia moglie nella mia vita. Reny è stata una delle mie fonti di forza, di resistenza. Mi ha dato forza averla vicino", afferma l'attivista per i diritti umani che ha trascorso 20 mesi in carcere in Egitto.

Reny ha trovato infatti un modo per far arrivare il suo amore anche tra le mura della prigione: "Ero riuscito a procurarmi una radio e ascoltavo un programma intorno alle 10 e lei mi mandava dei messaggi attraverso quel programma. Questo mi ha dato la forza. Poi a volte mi scriveva dei messaggi tra le pagine di qualche libro, che riuscivano a farmi arrivare, oppure su una confezione di biscotti. Trovava sempre un modo per farmi sentire che era lì con me. Sono fortunato di aver avuto accanto a me una donna così forte".