Olimpiadi di Parigi, Lady Gaga e Celine Dion si esibiscono durante l’apertura

Una città in festa, con atleti che si mostrano agli spettatori navigando sulla Senna. E poi le esibizioni di Lady Gaga, Aya Nakamura, Celine Dion. Sono state tante le emozioni vissute durante la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Per la prima volta nella storia, lo spettacolo non si è svolto dentro uno stadio, ma lungo la città, con decine di barconi sulla Senna e intermezzi di musica, danza e moda. A sventolare per l’Italia la bandiera sono stati Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, che nei prossimi giorni saranno impegnati rispettivamente nella scherma e nel salto in alto.

Credit: Ansa

Tra gli italiani coinvolti nella cerimonia anche Bebe Vio, a cui è stato chiesto di sfilare con un abito di un giovane stilista francese nel segmento dedicato alla moda. La campionessa parteciperà alle Paralimpiadi, previste sempre a Parigi a partire dal 28 agosto. La cerimonia ha visto anche un momento di premiazione: a ricevere l'alloro olimpico è stato l'italiano Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Lady Gaga ha cantato una canzone del 1961 di Zizi Jeanmaire, “Mon Truc en Plumes”. "Abbiamo noleggiato i pon pon dall'archivio del Lido, un vero cabaret francese", ha spiegato la cantante. "Abbiamo collaborato con Dior per creare costumi personalizzati. Ho studiato coreografie francesi che hanno dato un tocco moderno a un classico francese".

Ma la vera sorpresa è stata Celine Dion, che a causa di una grave malattia - la sindrome della persona rigida - da quattro anni non si esibiva più in pubblico. La cantante canadese ha chiuso la cerimonia, cantando dalla Torre Eiffel "Hymne A L'Amour" ("L'inno all'amore") di Edith Piaf.

In alto, un video con i momenti più emozionanti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi.