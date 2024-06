Celine Dion parla della malattia: "Ho avuto violenti spasmi e mi sono rotta alcune costole"

Celine Dion è tornata a parlare in un'intervista della malattia che le è stata diagnosticata - la sindrome della persona rigida - una rara patologia neurologica che "provoca comunemente rigidità muscolare e spasmi dolorosi che vanno e vengono e possono peggiorare col tempo", e che negli ultimi anni le ha impedito di esibirsi. Ospite del Today Show di Nbc, la cantante ha rivelato di aver avuto per la prima volta i sintomi della malattia - che a lei colpisce principalmente i muscoli della parte superiore del corpo, compresa la gola - molti anni fa. "Diciassette anni fa ero impegnata con il mio Taking Chances World Tour e mi trovavo in Germania. Ho detto al mio assistente e poi al pubblico: 'Non so se posso fare lo spettacolo, non so cosa stia succedendo. Avevo molta paura. Era il terzo spettacolo di fila e ho pensato fosse la stanchezza e il fatto che stavo lavorando troppo duramente. Ho iniziato a sentire che il mio corpo stava diventando più rigido. Mentre mi esibivo ho cominciato a cantare in maniera più nasale, non avevo più voce". Celine Dion, che per la sua malattia in passato è stata costretta a cancellare molte delle sue esibizioni e dei suoi concerti, ha poi raccontato: "Non potevo più mentire al mio pubblico, ma non sapevo nemmeno io esattamente cosa mi stesse accadendo. Avrei dovuto fermarmi, prendermi il tempo per capirlo".

La cantante ha poi parlato delle conseguenze della malattia: "Mi vengono dei crampi, degli spasmi e posso accusare anche dolore all'addome, alla colonna vertebrale o alle costole. A un certo punto mi sono rotta alcune costole perché gli spasmi, quando sono molto violenti, possono intaccare anche quelle. Se punto i piedi rimangono bloccati, se cucino le mie mani rimangono in quella posizione. Ho difficoltà quando cammino e non riesco a usare le corde vocali per cantare come sono abituata". Celine Dion, che è mamma di René-Charles, 23 anni, e dei gemelli Nelson e Eddy, 13, avuti dal marito René Angélil, scomparso nel 2016, ha poi condiviso le difficoltà riscontrate nel crescere da sola i figli: "Ho dovuto crescere da sola i miei figli, ho dovuto nascondermi cercando di essere un eroe".

Celine Dion e la malattia: "Devo imparare a conviverci"

Di recente Celine Dion aveva parlato della malattia anche in un'intervista a Vogue. "Oggi sto bene ma c'è ancora molto lavoro da fare; devo affrontare un giorno alla volta. Non ho sconfitto la malattia, è ancora con me e lo sarà per sempre. Spero in un miracolo, che venga trovata una cura grazie alla ricerca, nel frattempo devo imparare a conviverci", aveva raccontato la cantante di 56 anni. Celine Dion sta continuando con la terapia. "Cinque giorni a settimana faccio terapia fisica e vocale. Lavoro sulle mie dita dei piedi, le mie ginocchia, le mie dita delle mani, i miei polpacci, la mia voce. Ho una forza dentro di me. So che nulla potrebbe fermarmi, sono una donna che si sente forte e positiva riguardo al futuro", aveva aggiunto la cantante.