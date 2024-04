Celine Dion parla della malattia: “Devo imparare a conviverci”

Dopo il ritorno a sorpresa durante i Grammy 2024, Céline Dion è protagonista dell'edizione francese di Vogue a cui ha concesso una lunga intervista, nella quale parla anche della sua malattia.

Nel 2022 la cantante aveva annunciato di essere affetta dalla sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che in questi anni le ha impedito di esibirsi. A proposito della sua salute, Céline Dion dice: "Oggi sto bene, ma c'è ancora molto lavoro da fare, devo affrontare un giorno alla volta".

"Non ho sconfitto la malattia, è ancora con me e lo sarà per sempre. Spero in un miracolo, che venga trovata una cura grazie alla ricerca, nel frattempo devo imparare a conviverci", spiega la cantante, di 56 anni.

Céline Dion sta continuando con la terapia. "Cinque giorni a settimana faccio terapia fisica e vocale. Lavoro sulle mie dita dei piedi, le mie ginocchia, le mie dita delle mani, i miei polpacci, la mia voce", racconta la cantante riguardo la sua malattia, che le provoca spasmi in tutto il corpo impedendole di camminare e utilizzare le corde vocali come vorrebbe.

"Devo imparare a conviverci e smettere di chiedermi: perché a me? Com'è successo? Cosa ho fatto? È colpa mia?", aggiunge Céline Dion. Mamma di tre figli - René Charles (2001) e dei gemelli Eddy e Nelson (2010) - la cantante afferma che l'amore della sua famiglia l'ha aiutata in questo periodo difficile.

Infine Céline Dion non perde lo sguardo positivo sul futuro: "Ho una forza dentro di me. So che nulla potrebbe fermarmi. Sono una donna che si sente forte e positiva riguardo al futuro. Un giorno alla volta".