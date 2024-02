Dal ritorno di Celine Dion al fenomeno Taylor Swift: le sorprese dei Grammy Awards 2024

I Grammy 2024 verranno ricordati per il ritorno a sorpresa di Celine Dion, che si è mostrata al pubblico nonostante la malattia rara di cui soffre: la sindrome della persona rigida.

Ma la 66esima edizione degli "Oscar della musica" è anche quella in cui Taylor Swift ha scritto la storia portandosi a casa il quarto Grammy per il miglior album dell'anno. Con Midnights, che si aggiunge alle vittorie di Fearless (2010), 1989 (2016) e Folklore (2021), la pop star supera Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti.

Billie Eilish ha ritirato due premi - tra cui quello per la canzone dell'anno - insieme al fratello Finneas O'Connell, con cui ha scritto la colonna sonora del film Barbie What Was I Made For?

Grammy di famiglia anche per Jay-Z che ha ritirato un premio speciale insieme alla figlia Blue Ivy, avuta con Beyoncé. Nei video sopra, i momenti da ricordare dei Grammy Awards 2024.