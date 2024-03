Fabio Canino, l'amore per il compagno Emanuele: "È l'uomo della mia vita"

Fabio Canino parla a Verissimo della sua storia d'amore con il compagno Emanuele, a cui è legato da due anni.

"Due anni fa, a 58 anni, ho conosciuto l'uomo della mia vita, la persona che credo mi accompagnerà finché Dio vorrà", afferma il conduttore e attore. Per Fabio Canino con Emanuele è stato amore a prima vista: "Non credo molto nel colpo di fulmine eppure quando ho conosciuto Emanuele, per lavoro, mi ha colpito subito e da quel giorno non ci siamo più lasciati".

Fabio ed Emanuele oggi vivono insieme: "È la mia prima convivenza. Avevo molta paura". In futuro il conduttore non esclude di celebrare con Emanuele l'unione civile: "C'è l'idea di concretizzare quest'amore".