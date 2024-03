Carolina Marconi, la lotta contro il tumore al seno: "Mia mamma non mi ha mai lasciato la mano"

Carolina Marconi, ospite a Verissimo insieme a sua mamma Soraya, racconta il sostegno che ha ricevuto nella lotta contro il tumore al seno: "Quando mi facevano male le ossa per la chemioterapia, mamma passava le ore a massaggiarmi"

Carolina Marconi, ospite a Verissimo insieme a sua mamma Soraya, ripercorre a Verissimo il difficile periodo della malattia: "Mia mamma mi ha sostenuta tanto, mi è stata veramente tanto vicina".

Soraya ha tenuto la mano della figlia dal primo istante, quello della diagnosi di tumore al seno arrivata nel 2021. "Quel giorno mia mamma e il mio compagno Alessandro erano con me. Lei mi ha preso la mano e non me l'ha mai lasciata", racconta Carolina Marconi, che si è operata proprio nel giorno del compleanno della mamma.

Soraya è stata accanto alla figlia anche nel duro periodo della chemioterapia: "Quando mi facevano male le ossa, lei passava le ore a massaggiarmi mani e piedi. Sono davvero fortunata di avere una mamma così".

Ricordando quel periodo, Soraya aggiunge: "Quando si tratta di una malattia che puoi affrontare da solo è una passeggiata. Ma quando si tratta di un figlio ti senti impotente. Dio mi ha dato la forza che non pensavo di avere".