Dopo 37 anni, Anna Wintour lascia la guida di Vogue America. Nata a Londra nel 1949, Anna Wintour ha studiato alla North London Collegiate School, ma venne espulsa prima del diploma per il carattere ribelle.

All'età di 14 anni ha iniziato a portare i capelli a caschetto-paggetto, che da allora la caratterizzano. Ha iniziato la sua carriera scrivendo di moda per la Harper's and Queen. Dopo un periodo a New York, è tornata a Londra dove è diventata nel 1985 caporedattrice di British Vogue. Due anni dopo ha preso il posto di Grace Mirabella alla direzione di Vogue America.

È iniziata così la carriera di un'icona capace di dettare le regole della moda. A lei è ispirato il celebre film Il diavolo veste Prada, tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, ex assistente di Anna Wintour. Nel 1984 ha sposato lo psichiatra infantile David Shaffer, dal quale ha divorziato nel 1999. La coppia ha avuto due figli: Charles (1985) e Katherine (1987), detta Bee.

Anna Wintour è anche nonna di tre nipoti: di Caroline (2017) ed Ella Rose (2019), figlie di Charles, e di Oliver (2021), figlio di Bee.

Dopo quasi 40 anni finisce per Vogue America l'Era di Anna Wintour. Ma per Anna Wintour non finiscono gli impegni con Vogue: continuerà a ricoprire i suoi incarichi di responsabile dei contenuti globali di Condé Nast e di direttore editoriale globale di Vogue.