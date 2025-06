Victoria Beckham ha pubblicato sui social uno scatto del marito David in ospedale

Problemi di salute per David Beckham. "Guarisci presto papino", ha scritto Victoria Beckham, 51 anni, pubblicando uno scatto del marito, 50 anni, in ospedale. Nella foto David Beckham ha il braccio fasciato.

La coppia non ha dato ulteriori spiegazioni su cosa sia accaduto, ma secondo diversi media David Beckham sarebbe stato operato a causa delle conseguenze di una frattura di 22 anni fa, quando l'ex calciatore si fratturò il polso giocando con l'Inghilterra contro il Sudafrica a Durban. Secondo varie fonti, di recente David Beckham avrebbe avvertito "un dolore insopportabile" al polso e dopo accertamenti è risultato che fosse necessario un intervento.

Non poteva mancare in questo momento delicato il sostegno della moglie Victoria Beckham. Il prossimo 4 luglio la coppia festeggerà 26 anni di matrimonio. Si sono sposati nel 1999 dopo due anni di relazione. Nello stesso anno è nato il loro primogenito Brooklyn. Nel 2002 è arrivato il secondogenito Romeo James. Nel 2005 è nato il terzo figlio maschio Cruz David. E nel 2011 è venuta alla luce la loro unica figlia femmina Harper Seven.