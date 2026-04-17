Grande Fratello Vip 2026: chi sono i finalisti

Il primo finalista di questa edizione del GF Vip è Antonella Elia, che è risultata essere il vip più votato dal pubblico dopo le nomination di martedì 14 aprile. "Mi son ricaricata", sono le prime parole di Antonella Elia dopo la lettura del verdetto e dopo aver abbracciato il pubblico presente in studio e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Antonella ha avuto la meglio su Alessandra Mussolini: a dividerle un solo punto di vantaggio.

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