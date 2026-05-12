Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 12 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto che decreta il terza finalista di questa edizione del reality.
Dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini, chi accederà alla finale del reality?
Sono cinque i vip che si sono sfidati al televoto: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras.
All'inizio della puntata, Ilary Blasi raduna i cinque vip nella Nuvola e annuncia chi tra di loro continuerà la sua corsa verso la finale, ovvero, Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo.
Il nome del terzo finalista del Grande Fratello Vip viene annunciato da Ilary Blasi nello studio del reality.
Ad aggiudicarsi un posto in finale è Lucia Ilardo. "Non me l'aspettavo. Sto vivendo un bellissimo sogno. Vi ringrazio tutti", dichiara Lucia in lacrime dall'emozione.