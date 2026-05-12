Lucia Ilardo è la terza finalista del GF Vip

Dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini , chi accederà alla finale del reality?

Grande Fratello Vip 2026, chi è il terzo finalista?

Sono cinque i vip che si sono sfidati al televoto: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras.

All'inizio della puntata, Ilary Blasi raduna i cinque vip nella Nuvola e annuncia chi tra di loro continuerà la sua corsa verso la finale, ovvero, Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo.

Il nome del terzo finalista del Grande Fratello Vip viene annunciato da Ilary Blasi nello studio del reality.

Ad aggiudicarsi un posto in finale è Lucia Ilardo. "Non me l'aspettavo. Sto vivendo un bellissimo sogno. Vi ringrazio tutti", dichiara Lucia in lacrime dall'emozione.

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