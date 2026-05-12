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Grande Fratello VIP

IL VERDETTO13 maggio 2026

Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è la terza finalista

Nel corso della puntata del GF Vip in onda il 12 maggio, il risultato del televoto ha decretato il terzo finalista di questa edizione
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Lucia Ilardo è la terza finalista del GF Vip
Lucia Ilardo è la terza finalista del GF Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 12 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto che decreta il terza finalista di questa edizione del reality.

Dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini, chi accederà alla finale del reality?

Grande Fratello Vip 2026, chi è il terzo finalista?

Sono cinque i vip che si sono sfidati al televoto: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras.

All'inizio della puntata, Ilary Blasi raduna i cinque vip nella Nuvola e annuncia chi tra di loro continuerà la sua corsa verso la finale, ovvero, Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo.

Il nome del terzo finalista del Grande Fratello Vip viene annunciato da Ilary Blasi nello studio del reality.

Ad aggiudicarsi un posto in finale è Lucia Ilardo. "Non me l'aspettavo. Sto vivendo un bellissimo sogno. Vi ringrazio tutti", dichiara Lucia in lacrime dall'emozione.

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