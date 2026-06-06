Nella nuova puntata di domenica 7 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir vuole liberare Canfeza.
Mahir è determinato a liberare Canfeza dalla villa di Selim e riesce a introdursi nella proprietà grazie all'aiuto di Salih. Tuttavia, quando la raggiunge, la ragazza lo respinge, affermando di non volerlo più sposare e di considerare nullo il loro matrimonio religioso. Sconvolto, Mahir se ne va convinto di essere stato ingannato.
In realtà, Canfeza è stata costretta ad allontanarlo perché Selim stava minacciando sua nonna con una pistola.
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