Nella nuova puntata di domenica 7 giugno di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir vuole liberare Canfeza.

Mahir è determinato a liberare Canfeza dalla villa di Selim e riesce a introdursi nella proprietà grazie all'aiuto di Salih. Tuttavia, quando la raggiunge, la ragazza lo respinge, affermando di non volerlo più sposare e di considerare nullo il loro matrimonio religioso. Sconvolto, Mahir se ne va convinto di essere stato ingannato.

In realtà, Canfeza è stata costretta ad allontanarlo perché Selim stava minacciando sua nonna con una pistola.

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