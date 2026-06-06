Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Racconto di una notte

SERIE TV06 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 7 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 7 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Nella nuova puntata di domenica 7 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir vuole liberare Canfeza.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 7 giugno

Mesut Akusta (Rasit) in una scena di Racconto di una notte
Mesut Akusta (Rasit) in una scena di Racconto di una notte

Mahir è determinato a liberare Canfeza dalla villa di Selim e riesce a introdursi nella proprietà grazie all'aiuto di Salih. Tuttavia, quando la raggiunge, la ragazza lo respinge, affermando di non volerlo più sposare e di considerare nullo il loro matrimonio religioso. Sconvolto, Mahir se ne va convinto di essere stato ingannato.

In realtà, Canfeza è stata costretta ad allontanarlo perché Selim stava minacciando sua nonna con una pistola.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video