La puntata integrale del 6 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
A Smirne, Haziran ha un incontro inaspettato dopo un piccolo contrattempo: conosce Kutay, un manager che potrebbe offrirle una nuova opportunità professionale.
Nel frattempo, sull’Isola delle Rondini, Poyraz continua a dubitare che sia Batu il responsabile del tentato omicidio ai suoi danni.
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