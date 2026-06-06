Scopriamo cosa succederà domenica 7 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 7 giugno, l'arrivo del dottor Guillen, il medico del paese, sarà decisivo per la salute della piccola Rafaela.

Leocadia è molto preoccupata per la reputazione della figlia. Un disaccordo tra Curro e Lorenzo costringe Cristóbal a intervenire.

Toño è invaghito di Enora e lo racconta a Manuel, ma lo avverte anche di stare attento nel caso in cui i suoi sentimenti non siano pienamente ricambiati.

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