Scopriamo cosa succederà domenica 7 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 7 giugno, l'arrivo del dottor Guillen, il medico del paese, sarà decisivo per la salute della piccola Rafaela.
Leocadia è molto preoccupata per la reputazione della figlia. Un disaccordo tra Curro e Lorenzo costringe Cristóbal a intervenire.
Toño è invaghito di Enora e lo racconta a Manuel, ma lo avverte anche di stare attento nel caso in cui i suoi sentimenti non siano pienamente ricambiati.
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