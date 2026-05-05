Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 5 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto che decreta il secondo finalista di questa edizione del reality. La prima finalista del GF Vip 2026 è Antonella Elia, eletta nel corso della diretta del 17 aprile.

Grande Fratello Vip, chi è il secondo finalista?

Sono sei i Vip in nomination che si sono sfidati al televoto: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. A inizio puntata, Ilary Blasi raduna i sei Vip nella nuvola e chiama Antonella Elia nella mystery room. "Io voglio che sia proprio tu Antonella a dar loro la notizia, che questa sera si decreterà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip", dice la conduttrice alla prima finalista di questa edizione.

La corsa verso la finale continua per Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Adriana Volpe e Marco Berry; mentre per Raul Dumitras e Lucia Ilardo finisce qui per il momento. Il testa e testa finale è tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe che risultano essere le preferite del pubblico. I Vip della Casa sono ora chiamati a scegliere chi non vorrebbero come seconda finalista tra le due e, le due candidate, sono chiamate a scegliere chi tra questi dovrà andare direttamente al televoto tramite la busta nera.

A svelare in studio il nome della seconda finalista del Grande Fratello Vip è proprio Antonella Elia. Ad aggiudicarsi un posto in finale è Alessandra Mussolini.