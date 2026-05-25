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Be My Sunshine

SERIE TV26 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 26 maggio in streaming

La puntata del 26 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 26 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 26 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Zeynep riesce a far allontanare Haziran da casa, portando a termine il suo piano.

Dopo questo risultato, però, la collaborazione tra lei e Aliye si conclude definitivamente e le due donne tornano a scontrarsi.

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