I Cesaroni - Il ritorno, la puntata del 25 maggio in streaming

La sesta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 25 maggio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la settima puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Marco, sempre più in dubbio e tormentato, esita a parlare con Virginia.
Lidia invita uno chef al ristorante ad assaggiare i piatti di Virginia che, distratta dai problemi con Marco, fallisce. Ma Giulio, Lidia e Carlo le procurano una seconda chance.
Marco confessa; Virginia, ferita, si allontana e parte per uno stage di cucina.
Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.