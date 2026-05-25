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I Cesaroni

SERIE TV25 maggio 2026

I Cesaroni - Il ritorno, la puntata del 25 maggio in streaming

La settima puntata de I Cesaroni - Il ritorno, andata in onda lunedì 25 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La sesta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 25 maggio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la settima puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

I Cesaroni - Il ritorno, la trama della settima puntata

Matteo Branciamore (Marco) e Ludovico Fremont (Walter) in una scena de I Cesaroni
Matteo Branciamore (Marco) e Ludovico Fremont (Walter) in una scena de I Cesaroni

Marco, sempre più in dubbio e tormentato, esita a parlare con Virginia.

Lidia invita uno chef al ristorante ad assaggiare i piatti di Virginia che, distratta dai problemi con Marco, fallisce. Ma Giulio, Lidia e Carlo le procurano una seconda chance.

Marco confessa; Virginia, ferita, si allontana e parte per uno stage di cucina.

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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