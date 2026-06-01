L'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 1 giugno in prima serata su Canale 5.

Potete vedere il finale della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

I Cesaroni - Il ritorno, la trama dell'ultima puntata

Marco confessa e Virginia la verità e lei decide di partire per uno stage di cucina. Giulio scopre cosa è successo e cerca di aiutare Marco.

Walter raggiunge Virginia e le chiede scusa per le bugie. Marco trova Walter e Virginia nella stessa stanza e si scontra con l'amico.

La bottiglieria Cesaroni affronta dei problemi con la Finanza e Giulio pensa di vendere lo storico locale di famiglia.

Virginia riuscirà a perdonare Marco? Giulio venderà la bottiglieria?