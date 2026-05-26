La settima puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 25 maggio in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della settima puntata

Marco è sempre più tormentato dal suo segreto e sua figlia nota che qualcosa non va.

Lidia invita un famoso chef al ristorante per assaggiare la cucina di Virginia. Virginia non sa nulla della presenza dello chef e, a causa delle sue preoccupazioni, non riesce a conquistarlo.

Virginia si confronta con Walter sulle sue paure e l'amico prova a tranquillizzarla.

Virginia ha una seconda possibilità con lo chef Luganelli.

Mimmo e Ines non riescono più a nascondere i loro sentimenti e si baciano.

Marco racconta tutta la verità a Virginia.

Quale sarà la scelta di Virginia? Per scoprirlo, non perdete la settima puntata de I Cesaroni - Il ritorno su Mediaset Infinity.

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