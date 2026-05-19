La sesta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 18 maggio in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della sesta puntata

Mimmo e Ines discutono a scuola: i due sembrano essere molto distanti.

I preparativi della festa di compleanno di Adriano non vanno come sperato. Giulio e Carlo, nonni di Adriano, vogliono organizzare una grande festa per il nipote, ma hanno idee molto diverse.

Marco è sempre più agitato per quello che è accaduto con Eva e ne parla con Walter.

Walter riceve una telefonata inaspettata.

Marco dirà la verità a Virginia oppure manterrà il segreto su lui ed Eva? Per scoprirlo, non perdete la sesta puntata de I Cesaroni - Il ritorno su Mediaset Infinity.

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