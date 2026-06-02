L'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 1 giugno in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti del finale della serie e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto dell'ultima puntata

Giulio scopre cosa è successo tra Marco e Virginia e va a parlare con suo figlio.

Virginia decide di allontanarsi da casa per qualche giorno e frequenta lo stage di cucina dello chef Luganelli. Walter raggiunge Virginia per chiederle scusa, ma lei gli chiede di andare via.

Un controllo della Finanza mette Giulio davanti a una scelta difficile per il futuro della bottiglieria.

Walter vuole dichiarare i suoi sentimenti a Virginia.

Olmo e Marta organizzano un viaggio insieme con qualche difficoltà.

Giulio sembra intenzionato a vendere la bottiglieria mentre Marco decide di raggiungere Virginia durante lo stage e lì trova Walter.

Cosa succederà tra Marco e Virginia? Giulio venderà la bottiglieria? Per scoprirlo, non perdete l'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno su Mediaset Infinity.

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