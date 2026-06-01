I Cesaroni - Il ritorno, come finisce la serie

Scopriamo come si concludono le avventure della famiglia Cesaroni nell'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno.
Potete vedere l'ultima puntata della serie, andata in onda lunedì 1 giugno su Canale 5, nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, trovate tutte le puntate de I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis.
Marco raggiunge Virginia durante il suo stage di cucina, ma trova Walter nella sua stanza. Dopo uno scontro tra Marco e Walter, Virginia confessa che non è successo nulla tra i due.
Tornati a casa, Marco chiede scusa a Virginia e le dichiara il suo amore. Virginia confida a Marco che crede di essere incinta.
Giulio decide di vendere la bottiglieria Cesaroni e organizza una grande festa d'addio. Grazie ai piatti cucinati da Virginia, la bottiglieria diventa virale sui social e Giulio decide di non firmare l'atto di vendita.
Walter parte e Stefania corre da Giulio per cercare conforto.
In aeroporto, Ines fa una dichiarazione d'amore a Mimmo. Marta dice la verità a Olmo sul suo desiderio di andare in Grecia. I due ragazzi partono con due gruppi di amici, ma prima si scambiano un bacio appassionato.
Virginia scopre di non essere incinta e spiega a Marco che forse non riuscirà mai a perdonarlo. Virginia prova a chiamare Walter, ma lui decide di non rispondere.
Nell'ultima scena de I Cesaroni - Il ritorno, Giulio riapre gli scatoloni della bottiglieria e ricorda il fratello Cesare.
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