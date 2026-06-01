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I Cesaroni

SERIE TV02 giugno 2026

I Cesaroni - Il ritorno, come finisce la serie

Ecco come finisce I Cesaroni - Il ritorno
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Scopriamo come si concludono le avventure della famiglia Cesaroni nell'ultima puntata de I Cesaroni - Il ritorno.

Potete vedere l'ultima puntata della serie, andata in onda lunedì 1 giugno su Canale 5, nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, trovate tutte le puntate de I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis.

Claudio Amendola (Giulio) nell'ultima scena de I Cesaroni - Il ritorno
Claudio Amendola (Giulio) nell'ultima scena de I Cesaroni - Il ritorno

I Cesaroni - Il ritorno, come finisce la serie

Marco raggiunge Virginia durante il suo stage di cucina, ma trova Walter nella sua stanza. Dopo uno scontro tra Marco e Walter, Virginia confessa che non è successo nulla tra i due.

Tornati a casa, Marco chiede scusa a Virginia e le dichiara il suo amore. Virginia confida a Marco che crede di essere incinta.

Giulio decide di vendere la bottiglieria Cesaroni e organizza una grande festa d'addio. Grazie ai piatti cucinati da Virginia, la bottiglieria diventa virale sui social e Giulio decide di non firmare l'atto di vendita.

Walter parte e Stefania corre da Giulio per cercare conforto.

In aeroporto, Ines fa una dichiarazione d'amore a Mimmo. Marta dice la verità a Olmo sul suo desiderio di andare in Grecia. I due ragazzi partono con due gruppi di amici, ma prima si scambiano un bacio appassionato.

Virginia scopre di non essere incinta e spiega a Marco che forse non riuscirà mai a perdonarlo. Virginia prova a chiamare Walter, ma lui decide di non rispondere.

Nell'ultima scena de I Cesaroni - Il ritorno, Giulio riapre gli scatoloni della bottiglieria e ricorda il fratello Cesare.

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