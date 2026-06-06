La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 7 giugno dalle 15:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Lila e Yigit annunciano ufficialmente la loro intenzione di risposarsi e ottengono il consenso da parte di tutti, Halit compreso.
Alla felicità generale per il matrimonio, si unisce l'entusiasmo per la festa a tema organizzata per il compleanno di Caner, dove Sahika si presenta anche se non invitata.
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