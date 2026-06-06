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Forbidden Fruit

SERIE TV06 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 7 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 7 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 7 giugno dalle 15:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 7 giugno

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Lila e Yigit annunciano ufficialmente la loro intenzione di risposarsi e ottengono il consenso da parte di tutti, Halit compreso.

Alla felicità generale per il matrimonio, si unisce l'entusiasmo per la festa a tema organizzata per il compleanno di Caner, dove Sahika si presenta anche se non invitata.

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