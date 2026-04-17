Il clima nella Casa si fa subito caldo quando Alessandra Mussolini si confronta e scontra con Adriana Volpe e Antonella Elia. Gli animi si accendono quando Antonella risponde alle parole di Alessandra - che l'accusa di non parlare mai - dicendole "sei una str*nza". Ilary Blasi cerca di calmare la situazione ricordando di moderare i toni e i termini, così Antonella aggiunge: "Cercherò di pensarle e basta queste parole". Elia si rivolge poi a Mussolini dicendo: "Vai a cuccia".

Ilary Blasi dà il via alla decima puntata del GF Vip ricordando al pubblico che nell'arco della serata si decreterà il primo finalista di questa edizione del reality. Chi sarà tra Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe , le quattro concorrenti in nomination? Ilary Blasi comunica la chiusura del televoto e svela alle concorrenti in nomination che tra loro ci sarà la prima finalista del Grande Fratello Vip 2026.

Antonella Elia contro tutti: "Mi faccio pena"

Diretta impegnativa quella del 17 aprile per Antonella Elia. Dopo lo scontro con Alessandra Mussolini, per Antonella è tempo di affrontare un faccia a faccia anche con altri vip. "A dirti la verità io mi faccio pena perché mi attacco alle persone in modo stupido, ma poi a queste persone non gliene frega nulla di me - dice Antonella Elia a Ilary Blasi dopo aver visto un filmato della settimana appena trascorsa in cui discute e spacca dei cocchi - Vale sia per il rapporto con Francesca, ma anche per quello con Marco. Lui non mi ha difeso con Paola e nemmeno con la Mussolini". Chiamata nel localino per parlare con Antonella, Francesca Manzini risponde alle accuse: "Tu sei vittima e carnefice di te stessa, sei tu la persona altalenante".

Nicolò Brigante abbandona la Casa del GF Vip

Dopo giorni di crisi trascorsi nella Casa, per Nicolò Brigante è tempo di fare la sua scelta. A cercare di tirargli su il morale, nel corso della diretta di venerdì 17 aprile, sono arrivate la mamma Serena e la sorella Simona. Prima di riabbracciarle, Nicolò confida a Ilary Blasi i motivi della sua insofferenza: "Mi fa stare male vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze. Non ho un carattere fortissimo, ma la mancanza di certezze mi fa vedere tutto nero. Non riesco a dormire bene la notte, quindi le energie sono sempre meno". Dopo aver parlato con mamma Serena, Nicolò Brigante prende la sua decisione: abbandona la Casa del Grande Fratello Vip 2026.