La prima vip ad andare in nomination nel corso della diretta del GF Vip di martedì 17 aprile è Paola Caruso. Dopo essere stata eletta prima finalista di questa edizione, Antonella Elia ha scelto di mandare Paola direttamente al televoto, dopo aver letto le indicazioni presenti all'interno della Busta nera recapitata all'interno della Casa. Paola Caruso è tra i vip che si erano schierati al fianco di Alessandra Mussolini - che ha perso contro Antonella Elia in un testa a testa che ha diviso le due concorrenti per un solo punto - prima della lettura del verdetto del televoto.

Le nomination entrano nel vivo: i vip esprimono le loro scelte palesemente, uno di fronte l'altro. I nomi più votati risultano essere quelli di Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Successivamente, Paola Caruso esprime il suo voto nel segreto del confessionale e nomina Adriana Volpe. Al televoto vanno così Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Il pubblico è chiamato a votare chi vuole salvare.

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