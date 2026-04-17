Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante abbandona il gioco

Colpo di scena nel corso della diretta di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip 2026. Dopo giorni di crisi trascorsi nella Casa, Nicolò Brigante deve prendere una decisione: dentro o fuori dal gioco? A cercare di tirargli su il morale e di convincerlo di rimanere nella Casa, sono arrivate la mamma di Nicolò, Serena, e la sorella, Simona.