Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante abbandona il gioco

Colpo di scena nel corso della diretta di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip 2026. Dopo giorni di crisi trascorsi nella Casa, Nicolò Brigante deve prendere una decisione: dentro o fuori dal gioco? A cercare di tirargli su il morale e di convincerlo di rimanere nella Casa, sono arrivate la mamma di Nicolò, Serena, e la sorella, Simona.
Prima di riabbracciarle, Nicolò Brigante racconta a Ilary Blasi i motivi del suo malessere: "Mi fa stare male vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze. Non ho un carattere fortissimo, ma la mancanza di certezze mi fa vedere tutto nero. Non riesco a dormire bene la notte, quindi le energie sono sempre meno". Dopo aver parlato con mamma Serena che gli ha anche consegnato un anello del nonno per convincerlo a restare in gioco, Nicolò Brigante prende la sua decisione: abbandona la Casa del Grande Fratello Vip 2026.