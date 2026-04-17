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Grande Fratello VIP

CONCORRENTI17 aprile 2026

Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante abbandona il gioco

Nel corso della decima puntata del GF Vip 2026 di venerdì 17 aprile, Nicolò Brigante prende la sua decisione e lascia la Casa
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Colpo di scena nel corso della diretta di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip 2026. Dopo giorni di crisi trascorsi nella Casa, Nicolò Brigante deve prendere una decisione: dentro o fuori dal gioco? A cercare di tirargli su il morale e di convincerlo di rimanere nella Casa, sono arrivate la mamma di Nicolò, Serena, e la sorella, Simona.

Nicolò Brigante
Nicolò Brigante

Prima di riabbracciarle, Nicolò Brigante racconta a Ilary Blasi i motivi del suo malessere: "Mi fa stare male vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze. Non ho un carattere fortissimo, ma la mancanza di certezze mi fa vedere tutto nero. Non riesco a dormire bene la notte, quindi le energie sono sempre meno". Dopo aver parlato con mamma Serena che gli ha anche consegnato un anello del nonno per convincerlo a restare in gioco, Nicolò Brigante prende la sua decisione: abbandona la Casa del Grande Fratello Vip 2026.

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