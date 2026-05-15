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Grande Fratello VIP

IL VERDETTO16 maggio 2026

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è la quinta finalista

Nel corso della puntata del GF Vip in onda il 15 maggio, il risultato del televoto flash ha decretato la quinta finalista di questa edizione
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Adriana Volpe
Adriana Volpe

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 15 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto flash che decreta il quinto finalista di questa edizione del reality.

Dopo Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras chi accederà alla finale del reality?

Grande Fratello Vip 2026, chi è il quinto finalista?

Sono due i vip che si sono sfidati al televoto flash: Francesca Manzini e Adriana Volpe. Francesca è finita al televoto in quanto la più nominata dagli altri concorrenti e ha trascinato con sé al televoto Adriana Volpe. La più votata dal pubblico viene eletta quinta finalista, mentre la meno votata è la nuova eliminata di questa edizione del GF Vip.

Francesca e Adriana vengono invitate in studio da Ilary Blasi che comunica loro il risultato del televoto flash.

Ad aggiudicarsi un posto in finale è Adriana Volpe.

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