Nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip - la semifinale di questa edizione del reality - andata in onda su Canale 5 venerdì 15 maggio, Ilary Blasi invita i concorrenti a compiere le ultime nomination di questa stagione. I vip sono chiamati a votare rispondendo alla domanda: "Chi non vuoi in finale?" . Il risultato delle nomination porta infatti a un televoto flash che, nel corso della diretta del 15 maggio, decreta sia una nuova eliminazione sia il nome del quinto finalista.

Le nomination del Grande Fratello Vip del 15 maggio

Nel corso della puntata di venerdì 15 maggio, tutti i vip votano in maniera palese. La più votata risulta essere Francesca Manzini, che viene chiamata da Ilary Blasi nella Nuvola insieme agli altri vip non finalisti: Raimondo Todaro, Adriana Volpe e Renato Biancardi. Francesca è chiamata a scegliere il nome del vip che vuole trascinare con sé al televoto. La sua scelta cade su Adriana Volpe. Finiscono così al televoto flash Francesca Manzini e Adriana Volpe. Ancora una volta, è il pubblico da casa a scegliere: il concorrente più votato diventa il quinto finalista del Grande Fratello Vip 2026, mentre il meno votato viene eliminato.

Alla fine della diretta del 15 maggio, Adriana Volpe viene eletta quinta finalista, mentre Francesca Manzini viene eliminata.

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