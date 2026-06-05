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L'erede

SERIE TV05 giugno 2026

L'Erede, le anticipazioni del 12 giugno

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 12 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 12 giugno de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), si intensifica il conflitto tra Serhat e il fratello Akif.

Nel video qui sopra, potete vedere la seconda puntata del 5 giugno di L'Erede.

L'Erede: le anticipazioni del 12 giugno

Aybuke Pusat (Melek) e Benian Dönmez (Nergis) in una scena de L'erede
Aybuke Pusat (Melek) e Benian Dönmez (Nergis) in una scena de L'erede

Dopo la morte di Bekir Yelduran, si apre la lotta alla successione come Capo della famiglia Yelduran.

Si intensifica il conflitto tra Serhat e il fratello Akif. Hatçik è sopravvissuta all'intervento e si diffondono sospetti e accuse

Nel frattempo, Melek ritorna dalla sua famiglia dopo essere scomparsa e racconta di essersi persa.

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