Dopo la morte di Bekir Yelduran, si apre la lotta alla successione come Capo della famiglia Yelduran.



Si intensifica il conflitto tra Serhat e il fratello Akif. Hatçik è sopravvissuta all'intervento e si diffondono sospetti e accuse



Nel frattempo, Melek ritorna dalla sua famiglia dopo essere scomparsa e racconta di essersi persa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google