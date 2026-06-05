Nella nuova puntata di venerdì 12 giugno de L'Erede (Halef), la nuova serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), si intensifica il conflitto tra Serhat e il fratello Akif.
Nel video qui sopra, potete vedere la seconda puntata del 5 giugno di L'Erede.
Dopo la morte di Bekir Yelduran, si apre la lotta alla successione come Capo della famiglia Yelduran.
Si intensifica il conflitto tra Serhat e il fratello Akif. Hatçik è sopravvissuta all'intervento e si diffondono sospetti e accuse
Nel frattempo, Melek ritorna dalla sua famiglia dopo essere scomparsa e racconta di essersi persa.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google