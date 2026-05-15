Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 15 maggio, viene aperto un televoto flash per decretare il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Francesca Manzini - la più votata dai vip nel corso delle ultime nomination di questa edizione - che trascina con sé al televoto flash Adriana Volpe. Il pubblico viene così chiamato a votare chi vuole in finale. La vip più votata diventa la quinta finalista del GF Vip 2026, mentre quella meno votata viene eliminata.
Francesca Manzini e Adriana Volpe vengono chiamate da Ilary Blasi in studio. La conduttrice comunica l'esito del televoto flash che ha decretato Adriana Volpe quinta finalista del Grande Fratello Vip 2026 e Francesca Manzini nuova eliminata. "Sono felice, va bene così, ho dato tutto", commenta l'imitatrice dopo aver saputo di aver lasciato la Casa per sempre.
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