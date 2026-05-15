Chi è stato eliminato il 15 maggio dal Grande Fratello Vip?

Francesca Manzini e Adriana Volpe vengono chiamate da Ilary Blasi in studio. La conduttrice comunica l'esito del televoto flash che ha decretato Adriana Volpe quinta finalista del Grande Fratello Vip 2026 e Francesca Manzini nuova eliminata. "Sono felice, va bene così, ho dato tutto", commenta l'imitatrice dopo aver saputo di aver lasciato la Casa per sempre.

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